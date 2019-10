The Good Doctor: ¿serie está inspirada en una historia real? [VIDEO]

El exitoso programa de la cadena ABC, The Good Doctor, sigue a un cirujano autista con Síndrome del sabio, quien a lo largo de los capítulos demuestra que es tan capaz como sus compañeros de hospital.

Ya en su tercera temporada, el programa sigue manteniendo sus altibajos dramáticos en las escenas protagonizadas por Shaun Murphy (Freddie Highmore). Si bien la serie se basa en un drama coreano, más de uno se pregunta si está o no inspirada en una historia real.

El actor y productor ejecutivo de The Good Doctor, Daniel Dae Kim, dijo a The Hollywood Reporter que quería comprar los derechos del programa después de ver el drama coreano, el cual tiene la misma temática que su versión americana.

Mira aquí el tráiler oficial de The Good Doctor 3

Kim comentó que, tanto la serie de ABC como la hecha en Corea del Sur, no están basadas en historias de la vida real. Eso sí, mencionó que las condiciones médicas que se presentan en ambas ficciones si son reales.

Aunque la trama de The Good Doctor no se basa en eventos de la vida real, la condición que tiene Shaun si los es. El síndrome del sabio permite al ser humano demostrar habilidades excepcionales en ciertas áreas, generalmente en relación con la memoria. Es por eso que Murphy tiene memoria fotográfica, lo que lo convierte en un médico excepcional, pero no el mejor en entablar relaciones personales.

El actor Freddie Highmore reveló que investiga constantemente sobre el Síndrome del sabio, además que la producción de la serie consulta con especialistas sorne esta condición, además que incluye actores autistas como invitados al programa, en un intento por mantener a los personajes lo más realistas posible.

The Good Doctor se emite todos los lunes a las 10 p. m. via ABC.