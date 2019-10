Re:Zero temporada 2: anime confirma su fecha de estreno [VIDEO]

“Re:ZERO -Starting Life in Another World-” llegó en la primera mitad de 2016 para convertirse en uno de los animes más populares del año.

Tres años después, el anuncio de su segunda temporada ha provocado que sus fans estén contando los días para que puedan ver el primer capítulo al aire. Aquellos que ansían el regreso de Subaru, Emilia y demás, vuelven a tener buenas noticias.

De acuerdo al portal, SPY, la segunda temporada de Re: Zero llegará a “principios de 2020”. Por el momento no hay detalles sobre el día o mes de lanzamiento, pero los fanáticos esperan ansiosos el debut de la nueva temporada.

Re:Zero, tráiler oficial de temporada 2

Por el momento, la serie lanzará su próximo OVA en noviembre, pero solo en los cines japoneses. Si todo va bien con su llegada a cines, el especial se proyectará en América del Norte a través del servicio de transmisión Crunchyroll.

Re: Zero -Starting Life in Another World- Frozen Bonds será una precuela confusa para Emilia. Los fanáticos están ansiosos por saber cómo la niña conoció a su tutor Puck.