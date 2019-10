The End of the F***ing World 2: Netflix estrena tráiler de la segunda temporada [VIDEO]

Netflix acaba de revelar el primer tráiler de la tan esperada secuela de la serie británica The End of the F***ing World.

Basada en el cómic de Charles S. Forsman, la serie de comedia negra sigue la vida de James Clearly (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden), quienes se embarcan en una aventura sin igual.

A continuación te dejamos el tráiler de la segunda temporada de The End of the F***ing World.

En el final de la primera temporada, James Clearly fue alcanzado por un disparo por parte de la policía. Desde entonces los fanáticos de la serie empezaron a hacer teorías sobre su posible regreso, sin embargo, el tráiler nos deja bien en claro que no habrá uno.

El avance de la segunda temporada de The End of the F***ing World nos muestra un poco del pasado entre James y Alyssa, sin embargo, se llega a ver al joven herido en el estómago.

Tras esto se pueden ver algunos momentos post este momento, donde Alyssa aparece vestida de novia y trabajando en un restaurante.

Por otro lado, tenemos el ingreso de un nuevo personaje, quien empezará a investigar lo sucedido en la primera temporada, los hechos que hicieron Alyssa y James y por último, el asesinato de este.

Netflix ha revelado que The End of the F***ing World temporada 2 llegará a su plataforma el próximo 5 de noviembre.