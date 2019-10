‘La ley y el orden’: temporada 21

Janet López G.

‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’ hace historia en la pantalla chica. La serie policíaca, considerada una de las más exitosas de los últimos tiempos, estrenó su temporada 21 a través de Universal TV. Sobre lo que trae esta nueva entrega y la posibilidad de que cierre su capítulo en la televisión, La República conversó con Warren Leight, uno de los creadores de la exitosa producción.

“No sabemos cómo terminarla, así que no pensamos en el final. Incluso, yo podría irme y la serie tendría unos años más”, bromea el productor, quien ha refrescado la serie con la llegada de nuevos personajes.

“Hemos agregado personajes femeninos. Lo que buscamos es que se muestren como personas poderosas que pueden manejar su trabajo y su familia y que logren inspirar y sean modelos a seguir”, anotó.

Respecto a los contenidos, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York investigará los casos más controversiales de los últimos tiempos referentes al aborto, otros relacionados con el movimiento Me Too o los que tienen que ver con personajes de LGBT. “Hemos tratado de no evitar ningún tema, pero en ocasiones tuvimos que cambiar nombres o hechos para evitar ser demandados”.

Leight además señaló que para que los guiones sean más atractivos se reforzaron con 50 expertos en diferentes ramas con quienes repasaron lo que está sucediendo actualmente en el mundo, así como con un grueso número de periodistas quienes conocen de cerca a las personas en que se basan los personajes. “Ellos les han agregado ciertas características a los personajes inspirados en casos reales”.

Así, la serie protagonizada por Mariska Hargitay como Olivia Benson y Christopher Meloni como Elliot Stabler se convierte en una vitrina para que las verdaderas víctimas hagan catarsis. “Sabemos que gran parte de la audiencia se identifica con los personajes, incluso muchas veces nos han escrito diciendo ‘quisiera que cuando fui agredida hubiese tenido una detective como Olivia Benson’. Esos comentarios nos empujan a ser sumamente respetuosos, pues es una enorme responsabilidad a la hora de contar una historia”, dijo.

“A veces desearía que nos quedemos sin historias que contar, pero eso jamás pasará”, lamenta Leight, “pero al menos la gente que ve la serie podrá darse cuenta de que lo que les pasó a ellos, les pasó a otros también. Si creen que no podrán sobrevivir a lo ocurrido, con la serie empezarán a pensar diferente”.

Antes de finalizar, Leight aseguró que el mayor secreto para que ‘La ley y el orden’ se mantenga vigente, pese a los contenidos de streaming que se pueden consumir sin estar a la espera de horarios, es simplemente preparar una historia fresca. “La serie está creada para que pueda ser vista ahora por televisión y por streaming más adelante. Esta temporada fue hecha pensando en el futuro que pueda tener la serie”, declaró.