Kimetsu no Yaiba: ¡Increíble! Así ve hubieran visto las peleas con sables láser [VIDEO]

kimetsu no Yaiba sin duda alguna ha sido uno de los grandes animes revelación de este año. Tanta ha sido su popularidad que pese a que no se le ha confirmado una segunda temporada, por el momento se sabe que habrá una película que abarcara un arco completo de su manga. Así mismo la edición impresa no se queda atrás, ya que semana a semana le da la lucha a uno de los grandes, One Piece, en los rankings de popularidad semanales.

Este anime nos muestra a poderosos cazadores de demonios que luchan usando sus katanas, pero un fanático en internet decidió editar una secuencia de pelea, dando a los protagonistas un atributo que jamás hubiésemos visto en la serie original. Y es que el joven editor decidió darle a Tanjiro una de las armas más populares de la franquicia Star Wars.

El clip fue publicado a través de Youtube en un canal conocido como “Art”. En el vídeo que tiene una duración de 1:49 se puede ver a Tanjiro luchar usando un poderoso sable láser, además de esto el audio fue reemplazado por uno de la película ‘Star Wars: Episodio VI’, lo que vuelve a esta escena épica un tanto cómica.

Por supuesto, Sabito toma el papel de Darth Vader, mientras Tanjiro cubre a Luke Skywalker. La pareja se pelea entre sí con algunos movimientos de sable láser, y Tanjiro Skywalker no tarda mucho en perder una mano. Una edición inteligente ayudó a dar vida a todas las partes más jugosas del crossover, y los fanáticos están impresionados de que Demon Slayer pudiera enfrentarse cara a cara con una franquicia tan grande como Star Wars.