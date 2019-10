Game of thrones: ¡Atención! HBO anuncia “House of dragons” precuela de la serie

¿Estás listo para tanta emoción? El día de hoy miles de fanáticos de Juego de Tronos fueron sorprendidos por el ejecutivo de HBO, quien anunció durante un evento que ya se viene trabajando en una nueva serie precuela que llevará por nombre Game of Thrones: House of the Dragon.

Esta nueva producción estará escrita por Ryan Condal y dirigida por George RR Martin como coproductor ejecutivo. Este lanzamiento está basado en el libro de Martin Fire and Blood que se dio a conocer este año. La historia estará centrada 300 años antes de lo visto en la serie original, en la casa Targaryen, los antepasados de Daenerys, en los tiempos cuando aún se encontraban luchando una guerra civil.

Esto se confirmó luego que se diera a conocer que el episodio piloto que se venía trabajando con Naomi Watts fue desechado por los encargados de HBO. El anuncio se hizo formalmente a través de las redes sociales en donde se dio a conocer quienes estarían a cargo de los guiones y producción.

Por el momento no se tiene mayor información a cerca de que actores le estarían dando vida a los protagonistas de esta precuela. Solo queda claro que tratará acerca de los Targaryen, aquellos que conquistaron los reinos del poniente gracias a su gran poderío y apoyo de los dragones que tenían bajo su control.