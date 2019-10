Daredevil tendría una nueva temporada con clasificación PG-13

Daredevil estaría de regreso. Después de la repentina cancelación de la serie por parte de Netflix, miles de fanáticos de Marvel quedaron consternados por la decisión.

Es así que después de 3 temporadas la serie llegó a su fin y sin posibilidad alguna de retorno. Sin embargo, Disney Plus planea su regreso pero con una noticia que no será del agrado de muchos seguidores del demonio de Hell’s Kitchen.





Según informa la web We Got This Covered, es casi seguro que la serie regrese a las pantallas pero con una clasificación PG-13.

A pesar que la noticia no ha sido confirmada por ningún representante de Disney Plus, se cree que el cambio afecte a la historia que se caracterizó por su estética oscura y con violencia explícita.

Escúchanos en nuestro podcast Vértigo, en este episodio analizamos la saga de Terminator

Aunque no todo son malas noticias, ya que el reinicio de la serie sería el regreso del resto de Los Defensores, como Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones.

Solo queda esperar el anuncio oficial por parte de Disney Plus, el cual sin duda será un digno competidos de Netflix.