Digimon Adventure: revelan primeras imágenes de los niños elegidos para la siguiente película [FOTOS]

Los más olvidados de la franquicia están de regreso. El vigésimo aniversario de Digimon está cada vez más cerca y los creadores de la franquicia no dejan de sorprender al público con cada vez más anuncios sobre lo que será su próxima y tal vez la última película que se centrará en la saga de ‘Adventure’.

Esta nueva película de Digimon que llevará por nombre “Digimon Adventure Last Evolution Kizuna”, contará la historia de lo sucedido tras los hechos que se vieron en las últimas ovas de ‘Digimon Adventure Tri’. Finalmente se dará una vista mucho más madura de los niños elegidos, quienes van dejando atrás su etapa como niños para afrontar los retos que les tiene el mundo.

Revelan nuevos diseños para 'niños elegidos' de Zero Two.

Ahora en un reciente evento celebrado en Japón, el ‘DigiFest’, se han revelado las primeras imágenes de los elegidos de la segunda temporada del anime. Ya no se ven como los niños que conocimos en Zero Two, su apariencia ha cambiado, pero siguen siendo los mismos con los que alguna vez nos emocionamos tanto.

En estos scans se puede ver a Daisuke, Ken, Koichi y Yolei, con sus respectivos digimon, al parecer se encuentran en el extranjero ¿Será que la nueva película no estará situada en Japón?

Te dejamos a continuación con las imágenes:

Digimon

Digimon

Digimon

Digimon