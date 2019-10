Terminator: Dark Fate: ¿qué ocurrió con John Connor? conoce la respuesta en esta nota

Terminator: Dark Fate está a pocos días de estrenarse y los fanáticos de la saga creada por James Cameron se encuentran ansiosos por saber que ocurrirá en la nueva entrega de la saga.

Según declaraciones del propio Cameron, Dark Fate será la continuación directa de Terminator 2, por lo que las películas que siguieron al clásico estrenado en 1991 están fuera del canon de la historia.

Sin embargo, la pregunta recurrente por los seguidores del T-800 es ¿dónde está John Connor? a pesar que el actor Edward Furlong ha confirmado su participación, su personaje no apareció en ningún adelanto de la película.

Tráiler de Terminator: Dark Fate

A pesar que no existe una respuesta oficial para el misterio, miles de fanáticos coinciden en que John Connor está muerto y solo aparecería a manera de flashback.

Esto se debe a que el pequeño actor Jude Collie es el elegido para suplantar el cuerpo adolescente de John, con el rostro de Furlong.

Se cree que gracias a las técnicas digitales, el líder de la resistencia aparezca al lado de su madre, un día después del final de la segunda película, para ser asesinado por un terminator.

No obstante, hace unos días surgió una teoría creada por el usuario @Bodie293Loe que indica que sucedería con el hijo de Sarah Connor en Dark Fate.

"Tengo una teoría sobre por qué no se ve a John Connor y por qué T800 sigue vivo: creo que en esta línea de tiempo, los eventos de Terminator 2 finalizaron mal. El Terminator no pudo proteger a John Connor y finalmente murió, causando que T800 viva sus días como un ente solitario sin rumbo alguno.

Sarah se despierta intentando encontrar algún Terminator porque si todavía están regresando del futuro, eso significa que la humanidad todavía no ha perdido la guerra. Solo porque John no sea el líder de la Resistencia, no significa que alguien más no ocupará su lugar, por lo tanto, Sarah necesita proteger a esta nueva mujer.

La misma podría ser la siguiente madre del futuro líder de la resistencia, así que necesita ser protegida. Skynet pensó que viajando en el tiempo y matando a John Connor todos los problemas se solucionarían, pero estaban muy equivocados".

Esta teoría ha dado la vuelta al mundo ya que mantiene los eventos de las dos primeras películas y a la vez permite que Terminator: Dark Fate juegue con las líneas temporales.

Además, explica como el T-800 vive en paz después de fallar su misión y como Sarah Connor cuenta con una nueva motivación para salvar a la humanidad de Skynet.