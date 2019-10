Grey’s Anatomy: ¿Vuelve la doctora Montgomery en esta temporada?

Al parecer Krista Vernoff, la productora de Grey’s Anatomy, quiere hacer feliz a los fans en esta nueva temporada, y tiene pensado traer de vuelta a un viejo miembro del elenco.

Pero, ¿Quién podría regresar? Se especula que quienes más posibilidades tienen son Sandra Oh y Sarah Drew, en sus papeles como Cristina Yang o April Kepner respectivamente.

Sin embargo, hay un tercer nombre que fue un clásico y que empieza a resonar con fuerza. Este es el de Kate Walsh, quien interpretaba a la doctora Addison Montgomery.

Ella consiguió algo que parecía imposible, destrozar la relación más importante de la serie, entre Derek y Meredith. Y aunque Walsh iba a estar presente solo cinco episodios, terminó quedándose en el Seattle Grey durante dos temporadas.

Un personaje carismático y con mala leche, que es bien recordado entre los seguidores de la serie o el spin-off “Sin cita previa”, ficción que protagonizó durante seis temporadas.

La posibilidad de su regreso desbordó cuando en una entrevista con PopCulture, la misma Walsh discutió la posibilidad de su regreso a esta nueva temporada y dejando uno vacíos muy sospechosos.

A pesar de que no lo reconoció abiertamente, ella dijo "No puedo decir nada. No podría. Es como Shondaland, es un asunto serio. He jurado guardar el secreto de verdad".

El hecho de deslizar una posibilidad, nos abre mil posibilidades, pero sin duda nos va dejando pistas sobre lo que pasará.