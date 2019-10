Game of Thrones: HBO cancela precuela protagonizada por Naomi Watts

Una fatal noticia llega para todos los fanáticos de la exitosa serie de HBO, que según informó Entertainment Weekly, la secuela de Game of Thrones protagonizada por Naomi Watts fue cancelada a pesar de haber sido filmado un episodio piloto completo.

El capítulo habría sido grabado en Irlanda del Norte a principios de este año, sin embargo, EW descubrió el plan para dejarlo fuera hace semanas, saliendo la noticia el martes en otro punto de venta.

A pesar de ello, se estaría trabajando en un segundo proyecto de la precuela de Games of Thrones, la cual se centrará en la Guerra Civil de Targaryen, aunque el nuevo contenido todavía no ha sido aprobado para sacar un piloto, las probabilidades serían bastante altas.

El adelanto incluso promocionó a un showrunner femenino, Jane Goldman, quien trabajó para Kick-Ass y Kingman: The Secret Service, además de memorables protagonistas como Naomie Ackie y Denise Gough.

La historia del proyecto debía ser diferente a la original en cuanto a la apariencia, la cual no debía incluir dragones dado que la Casa Targaryen aun no existiría, pero habría incorporado a los primeros Starks y Lannisters.

“Creo que (la precuela) realmente resume la razón por la que amamos Game of Thrones en primer lugar, que se trata de la belleza de las palabras y la dinámica del poder y todo eso”, dijo Ackie recientemente a EW cuando se le preguntó sobre la nueva serie.

Cabe recordar que la versión original de Juego de Tronos también tuvo un episodio piloto fatal, pero aun así tendría suficiente potencial para que HBO le diera una oportunidad de todos modos, reajustando siempre y cuando algunas escenas.

Los sucesos en el nuevo capítulo de prueba, eventualmente conducirán a The Dance of the Dragons, una guerra civil masiva en los Siete Reinos que se celebra entre dos ramas rivales de la Casa Targaryen.