Drácula: creadores de Sherlock presentan serie para Netflix y la BBC [Tráiler]

Sin duda alguna, Drácula es uno de los grandes personajes del terror y de la historia cinematográfica en general. Y a pesar de las decenas de interpretaciones que ha tenido, una más no viene a ser problema.

Especialmente si esta viene de mano de los creadores de Sherlock. BBC acaba de publicar el primer teaser de esta miniserie basada en la clásica novela de Bram Stoker y lo cierto es que han ido de lleno al terror.

Las imágenes nos muestran que Steven Moffat y Mark Gatiss no se han limitado a la hora de utilizar los diversos elementos del género. Extrañas criaturas en los ojos, uñas ensangrentadas que se despegan, monjas listas para la venganza, etc.

La miniserie estará compuesta por tres episodios a través de los cuales contará la historia de cómo el vampiro viaja desde Transilvania a Inglaterra. A pesar de tratarse de un ser diabólico, en realidad solo le mueve el dolor por la pérdida del amor de su vida.

La producción estará protagonizada por Claes bang, conocido por su papel de Sasha en The Affair, Christian en The Square o Jan Holtser en Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte. Estará acompañado por Jonathan Aris, Tim Ingall, Anthony Kaye y Sarah Niles.

Por otro lado, Moffat ya se encuentra preparando Jekyll, un remake de la miniserie de 2007 que se centra en el único descendiente del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el cual ha hecho un trato con el lado oscuro.

Cabe resaltar que a pesar de que BBC es la encargada de emitir la serie en Reino Unido, Netflix ya cuenta con los derechos para estrenarla fuera de las fronteras británicas. Lo que implica que solo será cuestión de tiempo para que confirmen su llegada a la plataforma de ‘streaming’.