Watchmen: Jeremy Irons como ‘Adrian Veidt’

Especial para La República

Una de las series más esperadas del año, ‘Watchmen’, tiene a Jeremy Irons en el papel del excéntrico Adrian Veidt, quien sería el verdadero villano y columna vertebral de la historia dirigida por Damon Lindelof. El actor estuvo trabajando solo gran parte del rodaje. “Me fascinó ver cómo eso podría afectar la parte mayor de la historia”.

¿Qué pensaste de Adrian (Veidt, el personaje) cuando leíste el guion?

Pensé que era bastante loco. Me encantó la manera como Damon lo había expandido del personaje bidimensional que es en la novela gráfica. Le dio algo de humor y decidió su descripción como el hombre más inteligente del mundo, o lo que sea, probablemente era ironía.

¿Sabías lo que los demás hacían en la otra parte de la historia?

No. Me sumergí en algunos de los guiones, pero tenía mucho que leer y pensé que no tenía sentido que leyera eso. Que lo disfrutaría cuando lo viera.

El cuarto episodio es muy importante para su personaje. Definitivamente deja sin aliento. ¿Fue lo mismo para ti?

Solo pensé: qué imaginación fantástica, qué mundo fantástico. No haces ningún juicio moral, solo piensas que eso es lo que él hace. En esa escena en particular, tenía muy claro en mi mente a ese documental sobre la cría de pollos en el que se ve a todos los polluelos. Y a los clasificadores en la parte inferior que encontraban a los gallos y los arrojaban, porque no serían gallinas ponedoras, y por lo tanto no los quieren. Tenía ese tipo de actitud.

Ese mundo que Damon creó es contemporáneo. Sin embargo, no lo vemos inicialmente para tu personaje…

No ahora, pero lo veremos. Ahora estoy en un lugar sin tecnología, ni siquiera motores eléctricos, me imagino algo alrededor de los años 1930. Entonces lo mío es más Downton Abbey.

¿Cómo te sentiste al volver al mundo de los cómics después de Batman?

Esto no se siente como el mundo de los cómics, sino como otra realidad. Podría ser la Francia del siglo XVII. Sí, la escena proviene de los cómics y la estructura que Damon ha creado es en gran medida una estructura de cómics, por lo que a veces no estás seguro de dónde te encuentras, con comentarios sobre la situación política y social en ese momento. Pero él lo trajo al 2019.

Uno de los temas principales es la supremacía blanca. ¿Crees que lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos es algo que siempre estuvo allí?

Creo que siempre estuvo latente y que a medida que las personas comienzan a encontrar su nivel de vida amenazado se presenta su peor lado. Se culpa a minorías de una situación. Por lo que creo que está latente y se le permite pasar a primer plano. Pienso que debe abordarse con rigor absoluto, porque proviene de un miedo del otro, que creo que, probablemente, en el fondo todos tenemos. Pero es muy feo y creo que debería tratarse de manera muy vigorosa, realmente cruda.