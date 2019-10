Star Wars: Brie Larson ingresaría a franquicia para ser Ahsoka Tano en próxima película [VIDEO]

La actriz Brie Larson sigue protagonizando rumores en torno a la nueva película de Star Wars, la cual estará bajo el mando del director creativo de Marvel Kevin Feige.

De acuerdo al portal We Got This Covered, quienes tienen un historial de aciertos y fallos, Larson sería la elegida para darle vida a la padawan de Anakin Skywalker Ahsoka Tano en la película de Star Wars que está preparando Feige.

En la página web también se indica que, de concretarse la inclusión de Larson a la cinta, su participación no bloquearía la producción de la película, la cual ya que se encuentra en un estado de pre producción.

Anakin conoce a Ahsoka Tano en ‘La guerra de los clones'

Según cita We Got This Covered, Lucasfilm está interesado en utilizar al personaje de Ahsoka Tano en las próximas producciones de Star Wars, por lo que será un personaje recurrente en la franquicia.

A estas alturas, tras confirmarse el ingreso de Kevin Feige al nuevo proyecto Star Wars, son los fans que ya anticipan la confirmación de personajes, actores y trama, sobre todo teniendo en cuenta que el CEO de Marvel es un gran fanático de la franquicia.