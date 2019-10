El Castigador regresa: Jon Bernthal ingresaría al UCM como Punisher

The Punisher regresa. A pesar que Netflix canceló las series sobre los personajes de Marvel, miles de fanáticos desean que Disney los integre al UCM.

Al parecer los directivos han tomado en cuenta los pedidos y el primer personaje en ingresar al Universo Cinematográfico de Marvel sería el Punisher.

Así lo informó el portal web We Got This Covered, que indica que Jon Bernthal regresaría como Frank Castle en las futuras producciones de Marvel Studios.

Aún no está claro si el Castigador tendrá un cameo o película propia, aunque se cree que sería el personaje de una cinta sobre un nuevo grupo de superhéroes.

Este conjunto tiene como nombre Midnight Sons, el cual está integrado por Castle, Ghost Rider, Johnny Blaze y Danny Ketch.

Sin embargo, se cree que podría aparecer en otra película que formaría parte de la Fase 5 y como un cameo.

Esta noticia no suena descabellada, ya que Bernthal fue uno de los personajes con mayor aceptación junto a Daredevil, que fue interpretado por Charlie Cox.

Cómo sería el ingreso de Punisher al UCM, lo más probable es que el nivel de violencia no sea el mismo visto en Netflix, dado que no calzaría con la política que tiene Disney en sus películas.