El diario de la princesa: ¿Volveremos a ver Mia Thermopolis gobernando Genovia?

La idea de una tercera entrega de El diario de la princesa nos ha tenido pendientes desde 2016, sin embargo, nadie ha sido capaz de brindar ningún detalle sobre la famosa producción de Disney.

Y aunque desde hace algún tiempo parecía que los planes iban adelante, era necesario que alguien lo confirmase y esa ha sido Julie Andrews, quien en una entrevista con TooFab, ha declarado que hasta donde ella sabe, el equipo sigue con las mismas intenciones.

“La verdad es que no lo sé, pero ha habido conversaciones sobre ello durante bastante tiempo. Creo que Anne Hathaway ha tenido o va a tener su segundo hijo y que está muy ocupada. Yo también estoy muy ocupada. Creo que, si ocurre, va a ser precioso. Y si no es así, no lo sabré”.

Es así como la propia Julie Andrews, aseguró que estaría encantada de hacerlo en honor a Garry Marshall, director de las dos primeras entregas, quien falleció en julio de 2016, lo que complica el desarrollo de la nueva secuela, pero con la llegada de Disney+, la compañía está reviviendo muchas de sus clásicas historias y no cabe duda de que El diario de la princesa es una de las favoritas de los seguidores.

La filtración se dio a conocer en el 2015, pero luego fue desmentida por Disney. En marzo de 2016 era el propio Marshall quien anunciaba el proyecto y aseguraba que había hablado con la protagonista.

“Estuve con Anne Hathaway hace unas semanas, parece que queremos hacer Princesa por sorpresa 3 en Manhattan. Ella está muy embarazada, así que tendremos que esperar hasta que tenga el bebé y luego, creo, que lo haremos”, la actriz esperaba a su primer hijo y actualmente espera al segundo.

Sin embargo, luego de la muerte de este, sería la misma Anne Hataway quien deslizaría que ya hay un guión para la tercera entrega y que sería una linda oportunidad para homenajear al director. Esperemos que más pronto de lo que esperemos puedan confirmar totalmente su regreso.