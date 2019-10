The Walking Dead 10 capítulo 4 vía Fox EN VIVO: no te pierdas el estreno del cuarto episodio

La popular serie de Fox ha demostrado una vez más el gran desempeño que generó su décima temporada, ya que con cada episodio deja a los espectadores con más emoción que nunca y por ver a Michone manteniendo el mando en lugar del recordado Rick.

Ahora, los miembros de “The Walking Dead” se verán envueltos ante los ataques de los Susurradores, quienes cada vez se encuentran más cerca de cumplir su cometido en el capítulo 4 de la nueva entrega.

¿Qué pasó en The Walking Dead 10x03?

Todos están atentos a este nuevo capítulo de suspenso. La historia que comenzó con una gran gama de personajes que ha ido cambiando con el paso del tiempo, algunos de los sobrevivientes con los que nos enamoramos de la serie ya han desaparecido. Tal es el caso de Rick, quien se diferenciaba por ser el líder del grupo. En esta temporada 10 de TWD, el equipo que ahora es dirigido por Michone se tendrá que enfrentar con una amenaza mucho mayor que los caminantes, los propios humanos.

Tras tantos años de lucha contra los caminantes y tener que soportar la pérdida de importantes aliados, ahora presenciamos como está a punto de comenzar una lucha entre dos bandos que se guardan remordimientos mutuamente, serán sobrevivientes contra susurradores ¿Quiénes saldrán victoriosos en esta lucha?

Mira aquí el tráiler de TWD 10x04

El episodio 10x04 de The Walking Dead se titula “Silence The Whisperers”. La sinopsis oficial que ha sido confirmada dice lo siguiente: Aún paranoicos, los Alexandrinos se indignan con los Susurradores y descargan su miedo sobre Negan. En Hilltop, el grupo se encuentra con un problema de seguridad inesperado.

¿Cuándo ver “The Walking Dead” 10x04: ‘We are the end of the world’?

The Walking Dead puede ser visto a través de la señal de FOX Premium a partir de las 9 p. m. hora peruana.

Canales para ver “The Walking Dead” 10x04

Canal: Fox Premium Series

Online: aplicación de Fox Play

Día para ver “The Walking Dead” 10x04

Domingo 27 de octubre

Hora para ver “The Walking Dead” 10x04?: ‘We are the end of the world’

América Latina

México: 8:30 pm

Colombia: 8:30 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 8:30 pm

Argentina: 10:30 pm

Chile: 10:30 pm

Bolivia: 10:00 pm

Estados Unidos

Canal: AMC

Día: domingo 27 de octubre

Hora: 9:00 pm

España

Canal: Fox España

Día: lunes 28 de octubre

Hora: 10:00 pm

¿Cuándo empezó The Walking Dead?

The Walking Dead es una serie televisiva emitida en la cadena AMC desde el 31 de octubre del 2010, y desarrollada para televisión por Frank Darabont basado en la exitosa serie de cómics homónima del escritor Robert Kirkman.

¿Cuántas temporadas tiene The Walking Dead?

La serie se estrenó el 31 de octubre de 2010 en la cadena AMC y se emitieron ocho temporadas entre 2011 y 2018. Hasta el momento, el programa cuenta con 11 temporadas.

¿De qué trata The Walking Dead?

‘The Walking Dead’ es una serie americana en torno al drama, el terror y la ciencia ficción que narra cómo un grupo de personajes intenta sobrevivir en un mundo devastado por el apocalípsis zombie.

¿Qué pasa con el hijo de Morgan en The Walking Dead?

Después de que su esposa fuera mordida por un caminante mientras se dirigían a Atlanta, Morgan y su hijo Duane quedaron varados en King County y se instalaron en una casa abandonada.