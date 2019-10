Terminator: Tres décadas después

Especial para La República

La continuación de Terminator se estrena este jueves en salas peruanas. Con el filme producido por James Cameron y dirigido por Tim Miller (Deadpool) esperan superar la taquilla de Avatar. Arnold Schwarzenegger dio detalles del reencuentro.

Linda Hamilton dice que en la primera película era un poco una “actriz arrogante de Nueva York”. ¿Así la recuerdas?

Para ser honesto, no te podría decir eso, porque literalmente no le presté atención a nadie en la primera película. Vivía en mi propio capullo, porque era el ‘Terminator’, ¿sabes? Llegaba al set, hacía mis escenas y después me iba. No hablaba con nadie, adrede. De igual manera, mi personaje no conoce a Sarah Connor hasta la segunda mitad de la película. Después de eso, todo lo que recuerdo es que cada vez que entraba a un cuarto, ella huía de mí. Toda la primera película, adonde fuera que entrara, ¡ella corría hacia el otro lado (ríe)! Todo fue trabajo, trabajo, trabajo. La recuerdo más en la segunda película. Un día antes de comenzar a filmar nos fuimos a cenar y quedé impresionado. Fue increíble. Después, cuando comenzamos a filmar, vi lo bien que manejaba las armas, además de ser muy refinada e intensa.

¿Las primeras cintas son la historia de Sarah Connor?

Son acerca de Sarah Connor. Ella siempre ha sido el punto focal de la historia. Quizás y no haya una persona en la comunidad de Hollywood que haga un mayor esfuerzo por escribir de mujeres como heroínas que Jim (James Cameron). Ese es su oficio como escritor. Y ella es muy fuerte en esta película. Así como lo son Natalia (Reyes) y Mackenzie (Davis), todas ellas son personajes muy heroicos y lo transmiten muy bien.

La última vez que te vio Linda antes de comenzar a grabar fue en tu ceremonia como gobernador de California. ¿Qué recuerdas de ese día?

Un gobernador demócrata, Gray Davis, a quien le acababa de ganar, y un gobernador republicano, quien fue una de las personas que me alentó a postularme, ambos se me acercaron después y me dijeron: ‘Disfruta este día. Porque será la última vez que te vas a divertir en este trabajo’. (Ríe) Recuerdo haberme dado la vuelta y me acerqué a mi familia, sacudí mi cabeza y dije: ‘No entiendo por qué en la política hay tal negatividad’. Pero me di cuenta en muy poco tiempo cuán atinados fueron. Tienes ahora 120 legisladores. Firmas una propuesta de ley y la mitad de la gente te ataca. Si es a favor de los trabajadores, los republicanos se enojan. Si es a favor de la industria, los demócratas se enojan. Pero disfruté mucho haber sido capaz de liderar este estado. Fue un gran honor y ha sido el mejor trabajo que jamás haya tenido en mi vida.

PUEDES VER Birds of Prey: Ewan McGregor afirma que Black Mask es el villano adecuado para la época de Trump

Si pudieras cambiar una cosa, ¿qué sería?

Diría que hubo una época en los Estados Unidos cuando había pugnas con respecto a si teníamos que apostarles a los vehículos eléctricos. ¿Cuál dirección debíamos tomar? Y hubiera sido maravilloso si le hubiéramos apostado, hace cien años, a lo eléctrico. Porque entonces el resto del mundo hubiera tomado esa dirección y no estaría metido en tantos líos como lo está en la actualidad. Millones de personas se mueren cada año debido a la contaminación. Así que si pudiera ser un ‘Terminator que pudiera viajar en el tiempo, regresaría a ese momento y los convencería de tomar un camino de un futuro con energía verde.