Robert Downey Jr. lanza critica ofensiva contra DC Comics

Después que Martin Scorsese tuviera polémicos comentarios acerca de Marvel, otros prestigiosos directores comenzaron sus opiniones y en muchos casos menospreciaron el trabajo realizado en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Ante esto, los fanáticos de la franquicia levantaron la voz contra lo que consideraron una campaña en contra de sus cintas favoritas, sin tener en cuenta que las obras de dicha franquicia no son las únicas que han sido menospreciadas.

Las críticas de Scorsese estaban dirigidas a que los superhéroes de Marvel acaparan las salas de cine y lo que genera, según él, que le den la espalda a otros géneros cinematográficos que considera más valiosos. El director de Taxi Driver también comparó al MCU con parques de diversiones, aunque fue muy respetuoso y dijo que admiraba el trabajo que había detrás. Sin embargo, otros cineastas como Francis Ford Coppola fueron más lejos y dieron críticas muy controversiales.

Lo que no tienen en cuenta aquellos fanáticos del UCM, es que en algún momento, Robert Downey Jr también criticó duramente a otros largometrajes. Siendo poco objetivo y hasta ofensivo contra Batman: El Caballero de La Noche, cinta de DC Comics.

“Vi Batman: El Caballero de la Noche y me siento un tonto porque no entendí muchas cosas que son muy inteligentes. Es como el motor de un Ferrari en términos de su narrativa y la escritura de su guion. Y esa no es mi idea de lo que quiero ver en una película. No la entendí. Aún no podría decirte qué sucede en la película, qué sucede con el protagonista y por qué en el final necesitaban que sea visto como el villano. Es decir, ya veo, esto es muy intelectual y tan jodidamente inteligente, evidentemente necesito educación universitaria para entender esta película. ¿Sabes qué? Que se joda DC Comics. Eso es todo lo que tengo para decir y mi verdadera opinión”, declaró el actor para Movile Hole.

Obviamente, las declaraciones de Downey sobrepasan los calificativos que haya podido emitir Scorsese. Sin embargo, a los fans se les olvida, o ignoran, que uno de los máximos referentes de Marvel en algún momento fue crítico y no criticado.