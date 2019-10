Del Crepúsculo al Amanecer: ¿recuerdas la polémica canción que se escuchó en la película? [VIDEO]

No hay duda que una de las mejores películas dirigidas por Robert Rodriguez es From Dusk Till Dawn (Del Crepúsculo al Amanecer), estrenada en 1996.

La película protagonizada por Quentin Tarantino, George Clooney y Danny Trejo; cuenta con millones de fanáticos en el mundo, que la recuerdan a 23 años de su estreno.

A pesar que la cinta tuvo dos secuelas, que no fueron dirigidas por Robert Rodriguez, estas no alcanzaron el éxito de la original.

Sin embargo, pocos saben que Tarantino no solo participó como actor, ya que también fue el guionista del famoso largometraje.

A pesar que ‘Del Crepúsculo al Amanecer’ es recordada por la famosa escena de Salma Hayek, en donde baila la canción titulada ‘After Dark’, pocos recuerdan otro de los temas musicales aparecidas en la película.

Salma Hayek en Del Crepúsculo al Amanecer

Esta canción se titula ‘Cucarachas Enojadas’ y es interpretado por la banda Tito & Tarantula, quienes aparecen en la película vestidos con trajes de mariachi y tocando instrumentos hechos por partes del cuerpo humano.

Cucarachas Enojadas

¿Quiénes son Tito & Tarantula?

Tito & Tarantula es una banda estadounidense que Blues rock formada en 1992, liderada por el cantante, compositor y guitarrista Tito Larriva.

La banda cuenta con cinco álbumes en su discografía y sus temas más conocidos son 'After dark', 'Back to the house that love built', 'Strange face of love' y 'Angry cockroaches'.

La primera canción, además de escucharse en la icónica danza de Salma Hayek, también es el tema principal de la serie ‘From dusk till dawn’, la cual puede verse en Netflix.

Además, ‘Back to the House’, una de las canciones de la banda, sirvió como parte del soundtrack de la película El Mariachi, dirigida también por Rodriguez.

After Dark, canción de El Mariachi