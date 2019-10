Kimetsu no Yaiba: ¡Fue el mejor! Se lleva el trono en los Newtype Anime Awards

La popular revista Newtype de Kadokawa reveló hoy domingo 27 de octubre, los resultados de los “Newtype Anime Awards 2018-2019”, los cuales fueron revelados durante el evento Machi Asobi Vol.23.

Y lo que sorprendió y alegró a los fanáticos, es que Kimetsu no Yaiba se llevó el premio a la mejor serie de emisión y además del primer puesto en la mayoría de categorías, como a mejor personaje masculino, mejor personaje femenino, mejor actor y actriz de voz, entre otros galardones.

Para los premios Newtype Anime Awarsds, los lectores de la conocida revista sumados a otros fanáticos del anime votaron por sus series favoritas desde julio de 2018 hasta abril de 2019.

A continuación, dejamos los resultados oficiales donde se podrá ver los 10 mejores trabajos en los que destacan también Banana Fish, Shingeki no Kyojin y Swort Art Online: Alicization.

Kimetsu no Yaiba - Tráiler de la película

Mejor trabajo (Emision en TV y Streaming)

Kimetsu no Yaiba

Bungou Stray Dogs

Banana Fish

Sarazanmai

PERSONA 5 the Animation

WATATEN!

Toaru Majutsu no Index III

Shingeki no Kyojin 3

Sword Art Online: Alicization

Kemurikusa

Mejor trabajo (Producciones cinematograficas)

Promare

Fate/stay night: Heaven’s Feel II. lost butterfly

Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom

Code Geass: Lelouch of the Re:surrection

Weathering With You

Re:ZERO -Starting Life in Another World- Memory Snow

Psycho-Pass: Sinners of the System (3 peliculas)

Hibike! Euphonium: Chikai no Finale

Boku no Hero Academia the Movie: Futari no Hero

Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai

Mejor Personaje Masculino

Tanjiro Kamado (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

Ash Lynx (Banana Fish)

Kirito (Sword Art Online: Alicization)

Chūya Nakahara (Bungou Stray Dogs)

Lelouch Lamperouge (Code Geass: Lelouch of the Re;surrection)

Lio Fotia (Promare)

Osamu Dazai (Bungou Stray Dogs)

Galo Thymos (Promare)

Wakaba (Kemurikusa)

Shirou Emiya (Fate/stay night: Heaven’s Feel II. lost butterfly)

Mejor Personaje Femenino

Nezuko Kamado (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

Sakura Matou (Fate/stay night: Heaven’s Feel II. lost butterfly)

Kyouka Izumi (Bungou Stray Dogs)

Asuna (Sword Art Online: Alicization)

Saber (Fate/stay night: Heaven’s Feel II. lost butterfly)

C.C. (Code Geass: Lelouch of the Re;surrection)

Lucia Fex (Promare)

Rin (Kemurikusa)

Sakura Kinomoto (Cardcaptor Sakura: Clear Card)

Alice Synthesis Thirty (Sword Art Online: Alicization)

Ganadores en otras categorias

A mejor mascota: Vinny (Promare)

Mejor actor de voz: Natsuki Hanae

Mejor actriz de voz: Akari Kitou

Al mejor Tema Musical: “Gurenge” by LiSA (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

Mejor canción: Elements Garden (Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom)

A Mejor Director: Haruo Sotozaki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

Best Screenplay: Kazuki Nakashima (Promare)

Mejor diseño de personajes: Akira Matsushima, Miyuki Satō, Yōko Kajiyama, Mika Kikuchi, original design: Koyoharu Gotouge (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

Mejor diseñador de mecanicas y prop: Shigeto Koyama (Promare)

Premio Nogizaka46: The Promised Neverland