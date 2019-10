Netflix: Shah Rukh Khan se confiesa y revela detalles íntimos de su vida a David Letterman [VIDEO]

Si eres seguidor de Bollywood, pero sobre todo de Shah Rukh Khan, no te puedes perder la conversación que ha tenido David Letterman para su programa de entrevistas “My next guest needs no introduction”.

El popular “Rey Khan” ha demostrado en la charla con el periodista por qué es uno de los actores más importantes de la India, y esto se demuestra en la introducción del show donde se ve como los ciudadanos caen rendidos ante él.

En el tan esperado episodio se puede ver como Shah Rukh Khan dejó impresionado a Letterman. El actor llegó al set y fue recibido en medio de aplausos y gritos de sus fans. Su recibimiento fue calificado como la “mayor ovación” jamás recibida por una estrella en el show.

Shah Rukh Khan con David Letterman, tráiler

La conversación giró en torno a la vida del “Rey Khan” empezando cuando era niño, cómo conoció a su esposa, la productora Gauri Khan, su viaje a través del éxito y sus pensamientos sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En algún momento, David Letterman le preguntó al intérprete por qué fue considerado el Tom Cruise de la India, aquí, él mencionó que ese fue un apodo que se lo otorgó la revista TIME.

“Esa frase se me quedó grabada. Así que cada vez que alguien me pregunta, saco esa revista y digo, soy el equivalente indio de Tom Cruise”. explicó.