My Hero Academia EN VIVO ONLINE 4x03: entérate cómo y a qué hora ver el tercer capítulo de la cuarta temporada

My Hero Academia (Boku No Hero Academia) se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los animes shonen más populares de los últimos años, con su trama llena de héreos y villanos se ha ganado un gran número de fanáticos. La franquicia ya ha llegado a su cuarta temporada que se estrenó el pasado 12 de octubre, aquí te contamos todos los pormenores de sus nuevos episodios.

En las temporadas pasadas vimos como los jóvenes en entrenamiento tuvieron que enfrentarse a la liga de villanos mientras pasaban sus días de escuela, pero esta nueva entrega promete presentar a un grupo maligno conocidos como yakuzas que sin duda alguna serán un peligro para todos.

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x02?

comienza mostrándonos el encuentro del líder de la Liga de villanos con ‘Shie Hassakai’, el joven que está a cargo de un grupo de Yakuzas. Todo indicaba que se iba a llevar a cabo una alianza entre estos, pero para sorpresa de Tomura, lo que este nuevo quería era convertirse en el líder definitivo y convertirse en el sucesor de ‘All for One’.

Esto provoca la ira del grupo de villanos, el primero en atacar es ‘Magne’, a quien terminan partiendo a la mitad, al ver esto entra en acción ‘Compress’, quien intenta usar su quirk para comprimir a este enemigo, pero le terminan cortando un brazo. Cansado de ver esto se una a la batalla Shigaraki Tomura quien usa su habilidad para desintegrar las cosas, parecía que iba a darle un golpe directo a su adversario, pero aparece alguien más y lo cubre. El enfrentamiento termina ahí.

Acto seguido se muestra a los héroes de la clase 1-A, que están discutiendo el asunto de su nuevo entrenamiento. Midoriya se encuentra preocupado ya que no tiene idea sobre a que agencia debería de dirigirse, entonces por recomendación de Gran Torino intenta convencer a All Might para tener una recomendación e ir con su viejo compañero ‘Sir Nighteye’.

PUEDES VER My Hero Academia: la temporada 4 estará pronto en Toonami

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 4 de My Hero Academia?

Boku no Hero Academia se estrenará en Japón este 26 de octubre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Sábado 26 de octubre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Sábado 26 de octubre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Sábado 26 de octubre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Sábado 26 de octubre a las 5:30 AM