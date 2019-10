Disney responde a las críticas contra Marvel

Redacción Fama

Después de que Martin Scorsese llamara a las películas de superhéroes “parque de diversiones” o producciones que no debían ser consideradas “cine”, el director Francis Ford Coppola estimó que el laureado cineasta había sido incluso amable con Marvel. “Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, está en lo correcto porque esperamos aprender algo del cine, esperamos enriquecernos, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración... No sé si alguien obtiene algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que fuese despreciable, lo cual yo digo que es”, remató.

Hasta el momento, solo el director James Gunn (de Guardianes de la galaxia), los actores Robert Downey Jr. (Iron Man) y Samuel L. Jackson (Nick Fury) respondieron a las críticas. Ayer Disney (dueño de Marvel) dio su primera respuesta sobre esto. “Me reservo la palabra ‘despreciable’ para alguien que cometió un asesinato en masa. Estas son películas. Quieren quejarse de las películas, ciertamente es su derecho. Cuando Francis utiliza la palabra ‘despreciable’, ¿a quién se refiere? ¿Acaso a Kevin Feige que está a cargo de Marvel? ¿Taika Waititi o Ryan Coogler quienes dirigen? O Scarlett Johansson, o Chad Boseman. Digo, podría nombrar a varios, ¿Robert Downey Jr.?”, declaró el CEO de Disney, Bob Iger, en una entrevista a The Wall Street Journal.

El ejecutivo consideró que tanto Scorsese como Coppola le faltan el respeto al equipo completo detrás de las taquilleras películas. “No me molesta, excepto que estoy molesto en nombre de las personas que trabajan en esas películas. Parece muy irrespetuoso con todas las personas que trabajan en estas cintas, que lo están haciendo tan duro como las personas que laboran en sus películas, y están poniendo en ellas sus almas creativas. Dicen que Ryan Coogler que hace Black Panther está haciendo algo que, de una forma u otra, es menos de lo que Martin Scorsese o Francis Ford Coppola han hecho en alguna de sus películas”.

Esta observación llega después de que James Gunn le recordara a Scorsese que antes se cuestionaba el cine de gángsters. “Muchos de nuestros abuelos pensaban que todas las películas de gángsters eran iguales, a menudo llamándolas ‘despreciables’ (...). Algunas películas de superhéroes son horribles, algunas son hermosas. Al igual que los westerns y las películas de gángsters”.