Joker: ¿Qué sucedió con Sophie, la vecina de Arthur? Director de fotografía devela la verdad

Desde que se estrenó Joker, los fanáticos se han estado realizando la misma pregunta, ¿qué sucedió con la vecina Sophie? En esta oportunidad, el director de fotografía se encargó de develar este misterio.

Como pudimos ver en la cinta de Joaquín Phoenix y Todd Phillips, el personaje de Arthur Fleck asesinó a todo aquel que se burló de él en algún momento. ¿Sophie tuvo el mismo final?

Lawrence Sher, el director de fotografía de la película de Warner Bros, fue consultado sobre este momento, en el cual Arthur Fleck sale del cuarto de Sophie, dejando a la imaginación si es que fue asesinada o no.

“Queríamos hacer que la interpretación de lo real versus lo no real, sea parte de la experiencia del espectador. Por ejemplo, su relación con Sophie es una fantasía para él. Algunas personas me han preguntado: ‘¿La mató?’ Todd (Phillips, el director de Joker) deja en claro que no la mató. Arthur mata a personas que lo han perjudicado de cierta manera, y Sophie nunca lo perjudicó” , declaró.

En esa escena, el personaje de Sophie interpretada por Zazie Beetz, le ruega a Arthur que por favor abandone su departamento, incluso le ruega que lo haga. Acto seguido, Joaquin Phoenix abandona su casa para luego meterse en su refrigerador.

Joker vence a Deadpool 2 y es la película clasificación R más taquillera de la historia

Atención fan. De acuerdo al portal de la revista Forbes, Joker ganó el último jueves $2.4 millones, lo que le llevaría a sumar un total de $785.5 millones en su taquilla global.

De esta manera, la película de Todd Phillips superó a Deadpool ($782.6 millones en 2016), Logan ($ 619 millones en 2017) y Deadpool 2 ($ 785.05 millones en 2018) y se posicionó como la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos.