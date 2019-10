Cine peruano: Vivir ilesos, abuso y suspenso

En Vivir ilesos Magaly Solier encarna a Lucía, una estafadora inexperta e ingenua, que cree que robar es la solución fácil para sus problemas. Ella y su novio Alberto (Oscar Ludeña) pretenden estafar a un hombre con poder económico y aparentemente inofensivo, encarnado por Renato Gianoli, comprándole una cámara de fotos con dinero falso, pero cuando parece que el plan ha resultado, todo da un giro inesperado.

“Es una historia que representa lo que somos, hombres y mujeres en un mundo en donde el sistema ha normalizado el abuso. Más allá del hecho mismo y violento que también aparece en la película, hay otras cosas sutiles que son también abuso. Yo espero que la gente pueda darse cuenta también de eso y tomar una actitud crítica dentro de nuestra sociedad respecto a qué cosa podemos hacer nosotros mejor. El sistema puede cambiar y mejorar a partir de que nosotros tomemos conciencia de que se pueden hacer mejores las cosas”, dice el director Manuel Siles, quien en Extirpador de idolatrías también trabajó con Magaly Solier y Renato Gianoli y a quienes ya tiene en mente para su nuevo proyecto, nada menos que una película de ciencia ficción.

PUEDES VER Más premios para Canción sin nombre

Solier, a través de un video, señaló que “Yo al igual que muchos de ustedes sé lo que es sufrir el abuso y sé que muchas veces el sistema protege al victimario y desampara a la víctima. Lucía es un grito desesperado de auxilio de todas las mujeres que han vivido o viven una situación de violencia. Y si a ti nunca te ha pasado, piensa en nosotros. Depende de ti que cambiemos las cosas. Vayan a ver Vivir ilesos y dime tú, hombre o mujer, si no eres tú también Lucía”.

Sobre el rol de Magaly en esta cinta, Manuel Siles rescata que ya en Extirpador de idolatrías “me había dado cuenta de que ella tiene un registro más amplio del que se estaba aprovechando. Sentí que encajaba en mi nuevo proyecto y no me equivoqué. Estoy muy contento con toda la performance de todos mis actores y en especial de Magaly porque una vez más demuestra, en un papel diferente, la dimensión actoral que ella tiene”.

Además, revela que algunas voces le dijeron que no trabaje con ella. “Pero sin ninguna mala intención. Me argumentaron lo convencional: que ella estaba para otro tipo de papel y que no había que sacarla de ese registro. Y eso es algo con lo que nunca estuve de acuerdo y queda clarísimo en Vivir ilesos”.

PUEDES VER Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente

Acerca del estreno, en una fecha tan doble festiva como el 31 de octubre, el cineasta se muestra optimista. “Bueno, para el cine peruano todos los días son complicados porque si no tienes una fecha así, tienes un ‘tanque norteamericano’ en cartelera. Este es el mes de más estrenos nacionales (ocho en total) y tenemos al Joker, pero no hay que tener miedo. Hay que salir con confianza en que el público cada vez le da más espacio al cine peruano”.

Claves

- Estreno. Este 31 de octubre.

- Elenco. Magaly Solier, Renato Gianoli, Oscar Ludeña, Gina Guerrero.director. Manuel Siles.