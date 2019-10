Cómics, la otra manera de protestar por la crisis en Chile

Chile Despertó, ese es el nombre de la iniciativa que busca explicar la crisis que está viviendo su país a través de cómics. Querían plasmar el malestar colectivo en un formato que pudiera empatizar fácilmente con las personas y que creará consciencia.

Todo inició hace más de una semana, cuando escolares organizados decidieron reclamar por el alza de la locomoción realizando evasiones masivas. Cientos de adolescentes se juntaban en las diferentes estaciones del metro en simultaneo para evadir los pasajes.

Como era obvio, esto no le gustó nada al gobierno de turno, y al verse desbordados con la seguridad del establecimiento, decidieron que sean los carabineros de Chile los que se hicieran cargo. Gran error, pues la represión a los menores de edad se tornó desmedida e indignó a la ciudadanía, quienes decidieron involucrarse en las protestas.

Lo que no se esperaban era que este reclamo particular, se volviera una consigna mayor. No solo era el aumento de la locomoción, sino una serie de exigencias que fueron camufladas durante mucho tiempo.

Salieron a la luz muchas de las falencias de un país que para el mundo, era el modelo a seguir. Lo que no se conocía, eran las condiciones en las que vivían los chilenos de a pie, quienes se sostenían mediante el crédito constante. El costo de vida no iba de la mano con los sueldos o pensiones, pero ¿Cómo se podía hacer para revelar al gran elefante blanco del país vecino?

Chile despertó

Pues mediante una iniciativa denominada Chile Despertó, la cual convocaba diseñadores gráficos e ilustradores a que compartieran su trabajo y desarrollaran las causas de la actual crisis en su arte.

Esta historieta digital empezó a descascarar el problema desde diferentes enfoques. Hasta el momento se han publicado 4 volúmenes que incluyen ilustraciones, cómics y textos de diversos colaboradores.

Chile despertó, ilustración

La diseñadora gráfica e ilustradora Fran Meneses, quien inicia esta convocatoria, también creó una serie de cómics que en resumen nos muestran todo lo que está sucediendo en Chile. Es necesario entender que son visiones de lo que viene sucediendo, el punto de vista de quienes en su día a día han convivido con la situación.

Diferentes diseñadores gráficos se sumaron a la iniciativa