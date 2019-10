¿Más críticas? Pedro Almodóvar reprochó a Marvel su veto a la sexualidad

En los últimos diez años, Marvel se ha encargado de producir películas de superhéroes sin parar. Cada cierto tiempo recibimos un nuevo episodio de su largo y aparentemente interminable universo cinematográfico.

La Saga del Infinito, diseñada con ambición por Kevin Feige, cuenta con millones de fans por todo el mundo, sin embargo, no todos se desviven por estas cintas.

En los últimos días, varios directores reconocidos han cuestionado los largometrajes, entre ellos Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Y ahora se les une Pedro Almodóvar, quien se pronuncia sobre los superhéroes y la sexualidad.

Disney es una empresa familiar, desde siempre se han dedicado a producir contenido que pueda ser visto por espectadores de todas las edades y eso incluye a Marvel Studios. Las películas de esta marca nunca hacen mención a temas que puedan herir susceptibilidades, sobre todo en los tiempo actuales donde las personas se llenan de furia y protestan cuando miran algo que los hace sentir medianamente incómodos.

Este sería el motivo por el que evaden con toda seguridad el tema de la sexualidad, una dimensión del espectro humano demasiado natural. No obstante, este tema continúa siendo un tabú en nuestras sociedades y Disney prefiere mantenerlo apartado de su agenda.





"Aquí, quizás, hay una especie de autocensura que no permite a los escritores escribir otro tipo de historias. Y la sexualidad no existe para los superhéroes. Están castrados. Hay un género no identificado, la aventura es lo importante. Puedes encontrar, entre películas independientes, más de esta sexualidad. ¡El ser humano tiene tanta sexualidad! Tengo la sensación de que en Europa, en España, tengo mucha más libertad que si trabajara aquí", menciona el reconocido director.

Será difícil, por no decir imposible, que las películas de Marvel Studios y otros implementen rasgos sexuales en sus personajes, no es algo que las personas quieran ver, sobre todo si van acompañados por sus hijos. Quizá en el futuro, alguna de estas compañías se atreva a dar un paso desafiante hacia el mañana.