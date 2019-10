Ghost In The Shell: Netflix lanza primer tráiler CGI del anime [VIDEO]

Estamos en una época donde las industrias audiovisuales apuestan más que nunca por resucitar grandes clásicos, y ‘Ghost in the Shell’ no se quedaría atrás.

El mítico anime de la década de los noventa ya cuenta con una nueva adaptación que llegará a Netflix en el 2020. Y lo hará en formato serie y con animación CGI.

La serie titulada ‘Ghost in the Shell: SAC_2045’ ya se encuentra en fase de producción pero la plataforma de streaming ha decidido liberar un primer teaser que nos permite hacernos una idea de como se manejará la trama.

Han habido muchas secuelas, series y hasta películas sobre las aventuras de la Sección 9. Ahora llega una más que parece que nos va a llevar a centrarnos en las aventuras de Motoko y al año 2045, tal como podemos deducir del título.

La Sección 9 tiene nuevas misiones encubiertas. "En el año 2045, después del colapso del globalismo capitalista, una fuerza de élite de Japón comienza sus ciberoperaciones clandestinas", señala la sinopsis de esta serie.

‘Ghost in the Shell: SAC_2045’ tiene confirmadas dos temporadas de 12 episodios y se espera su estreno para el segundo trimestre de 2020. Un título más en el catálogo de Netflix que añadir para los amantes del anime y del manga, que ya tienen a ‘Naruto’, ‘Captor Sakura’ y pronto contarán con novedades como ‘Ingress The Animation’ o ‘Violet Evergarden’.