Dragon Ball Super: Gokú nunca supo del nacimiento de Gohan y Goten según manga oficial

En la larga historia de Dragon Ball Super, hemos visto a Gokú ser tan despistado y elocuente unas infinidad de veces. Sin embargo, el siguiente dato que te contaremos te dejará más que asombrado.

¿Sabías que Gokú nunca se enteró del nacimiento de sus dos hijos, Gohan y Goten? Sí, así como lo lees, el saiyjin ni siquiera estuvo presente cuando sus descendientes vieron la luz.

En una de las viñetas del manga 27 de Dragon Ball Super, Gokú confiesa que no sabía nada de los nacimientos de Gohan y Goten. De este último, no podría saber pues se encontraba en el otro mundo, sin embargo, ¿Gohan?

Ante estas palabras ha surgido el debate, ¿Es Gokú un buen padre? A continuación te dejamos la viñeta del manga de Dragon Ball Super donde el saiyajin acepta esto.

Dragon Ball Super

Vegeta no puede creer lo que está escuchando, a lo que atina a decir “No eres un mal tipo, pero como padre, eres lo peor”. ¿Cómo Gokú no supo del nacimiento de Gohan?

Dragon Ball

En unas imágenes de la serie, vemos a Gokú viendo por primera vez a Gohan. Al parecer el saiyajin estaba entrenando, por lo que es normal que se haya perdido este importante acontecimiento de su vida.

Dragon Ball

Esto fue considerado relleno en su momento, sin embargo, con la información de Toyotaro, quien se encarga de dibujar el manga de Dragon Ball Super, confirmamos que Gokú en verdad no estuvo en el día del nacimiento de Gohan.

¿Es en verdad un mal padre?