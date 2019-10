Boruto: Sasuke y Jiraiya formarán un poderoso equipo para derrotar a Urashiki

El reciente arco de Boruto: Naruto Next Generations ha llamado la atención de todos los fanáticos. Tanto Boruto como Sasuke viajaron a través del tiempo y regresaron a la antigua Aldea de la Hoja.

Los ninjas, al enterarse que Urashiki Otsutsuki desea absorber el chakra de Naruto joven, lo buscaron para poder protegerlo. Es en ese momento cuando Boruto encuentra a su padre, quien mantiene su misma edad.

Ahora último, se han revelado algunas imágenes y sinopsis sobre el siguiente episodio 131 de Boruto: Naruto Next Generations, donde aparece Urashiki en la Aldea de la Hoja, así como la unión de los ninjas más fuertes.

A pesar de tener varios protectores, Naruto fue capturado por Urashiki Otsutsuki, por lo que Boruto, Jiraiya y Sasuke formarán un interesante grupo, quienes empezarán a buscarlo y detener al villano.

Boruto

En lo que respecta al anime de Boruto, no lo hemos visto trabajar de manera conjunta con Sasuke, debido a que este se transformó en su mentor. Sin embargo, ahora será diferente. Y tendrán un agregado especial, Jiraiya.

En el pasado, el ermitaño y Sasuke no se llevaban bien, incluso no llegaron a entablar una buena conversación ni compartir muchos momentos. Al parecer, la serie de Boruto: Naruto Next Generations nos mostrará cómo trabajarán ambos.

El episodio 130 de Boruto se estrenará este domingo 27. Aún no hay una información oficial, ni tampoco una sinopsis, por lo que habrá que esperar.