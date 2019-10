Marvel: Chris Evans regresaría a la Fase 4 como Old Steve Rogers en serie de Disney+

El pasado lunes 21 empezó la producción de Falcon and the Winter Soldier, serie que se estrenará en Disney+. Sin embargo, ya se han filtrado rumores sobre la trama y el regreso de un esperado personaje.

En Avengers: Endgame, Steve Rogers (Chris Evans) decidió retirarse como el Capitán América, dejando su escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), quien participará en la serie junto a Bucky Barnes (Sebastian Stan).

A continuación te mostraremos los rumores que rodean la serie de Falcon and the Winter Soldier, por ahora hay que tomar esto con pinzas pues no está confirmado. Así mismo, se revela el regreso de Chris Evans como Old Steve Rogers.

- Thunderbolt Ross (William Hurt) y el Gobierno no quieren que Sam Wilson (Anthony Mackie) sea el nuevo Capitán América por no firmar los acuerdos. En cambio, reclutan a John Walker (Wyatt Russell) para ser el nuevo Capitán, quien prefiere usar el nombre: Agente de los EEUU.

- Furioso, Sam obtiene la ayuda de Bucky Barnes (Sebastian Stan) para combatir crímenes de bajo nivel.

- Sharon Carter (Emily Vancamp) le ruega al Gobierno que reemplace a Walker con Sam, sin embargo, este lo acepta como el nuevo Capitán América.

- Walker recibe un chip en su cerebro implantado por Zemo (Daniel Brühl), lo que hace que Walkter se vuelva pícaro.

- Zemo planea implantar chips similares a los que puso en Walker en toda la población. Él consigue que Rachel Leighton (Bonnie Wright) lo ayude.

- Desesperados, Ross y el Gobierno contratan a Sam y Bucky para detener a Walker.

- Alfre Woodard como Miriam Shape y Martin Freeman como Everett Ross regresan en papeles principales.

- Chris Evans como Old Steve Rogers aparecerá en dos episodios, posiblemente para dar consejos morales a Sam y Bucky.

- Se espera que Yelena Belova (Florence Pugh) y Emil Blonsky (Tim Roth) hagan un cameo en algún momento de la serie.

Estos rumores fueron sacados de Reddit, por lo que habrá que esperar con el tiempo para ver si es que son ciertos. Recordemos que la última vez que vimos a Chris Evans como Steve Rogers fue en Avengers: Endgame, por lo que tendría sentido su aparición en esta serie.