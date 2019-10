The Good Doctor: Shaun tiene su primera cirugía ¿logró culminar con éxito? [VIDEO]

La llegada de la temporada 3 de “The Good Doctor” hizo que más de un seguidor quede enganchado con su historia, sobre todo por las andanzas quirúrgicas de Shaun Murphy (Freddie Highmore), el joven cirujano con autismo y síndrome del sabio que protagoniza la trama.

Pero si más de uno ha quedado satisfecho con sus primeros episodios, lo que sucedió en The Good Doctor 3x5 logró que los fans del doctor Shaun queden más prendidos de su historia.

En el capítulo titulado ‘First Case, Second Base’ (3×05), la Dra. Audrey Lim le asigna a Shaun su primera cirugía, situación que genera un gran debate en el hospital. Si bien Lim asegura que supervisar la intervención, el Dr. Marcus Andrews no cree que eso resulte bien.

The Good Doctor 3x05 tráiler oficial

En otra escena, mientras Carly y Shaun se besan, ella sugiere no seguir un horario, continúa besándolo, le pone la mano en la cara y luego en el pecho, Shaun retrocede e insiste en que mejor hagan lo ya acordado.

Por otro lado, tras la noticia de su cirugía, Shaun conoce a su paciente. Esta es una chef llamada Beth que fue diagnosticada con cáncer de esófago, aunque su situación es grave, necesitará una extracción esofágica, algo que el Dr. Murphy puede hacer.

Pero las cosas cambian cuando Beth conoce a su médico, ella pide que otra persona realice su intervención, pero Lim le asegura que no existirá ningún tipo de problema. Tras sus palabras, la cocinera acepta al Dr. Murphy y se programa la cirugía para la mañana siguiente.

The Good Doctor: Shaun no puede hacer la cirugía

Ya en la sala de cirugía, Shaun explica que existe otra manera para tratar a Beth: un procedimiento experimental que vio en un video. Con este proceso, él evitara poner un tubo de alimentación, pero hay un inconveniente, es una cirugía muy avanzada para un residente de tercer año.

De esta manera, Shaun renuncia a dirigir su primera cirugía, Marcus y Lim se hacen cargo, pero los guía. La intervención es exitosa y Andrews comenta que no considera que la decisión de Lim sea la correcta, ella le explica que fue trabajo en equipo.