Star Wars: The Rise of Skywalker en cuenta regresiva

Redacción Fama

El final de la saga Skywalker está cerca. La historia que comenzó hace 42 años entró en cuenta regresiva para el estreno del Episodio IX, y así dar paso a nuevos relatos que expandirán esa galaxia muy, muy lejana.

El último tráiler de The Rise of Skywalker se estrenó ayer en medio de la expectativa de millones de fans en todo el mundo. Disney y los estudios Lucasfilm desvelaron el nuevo clip de dos minutos y medio durante la emisión en EEUU del partido de fútbol americano que enfrentaba a los New England Patriots y New York Jets. En el tape se distingue el regreso de los emblemáticos personajes de Luke Skywalker, la princesa Leia y el emperador Palpatine.

El tráiler inicia con el personaje Rey (Daisy Ridley), quien corre por una jungla y se prepara para aparentemente luchar contra Kylo Ren (Adam Driver) en medio de un agitado mar oscuro. También se ve a los emblemáticos C-3PO, R2D2 y BB-8 destacando el retorno droide dorado que parece recordar todo lo que ha vivido junto con los Jedi y los rebeldes a lo largo de las décadas.

A todos ellos se les ve reunidos en varias escenas antes de un final en el que se escucha a Luke Skywalker (Mark Hamill) susurrarle al oído a Rey, el clásico lema de los Jedi: “La Fuerza estará contigo. Siempre”.

El primer tráiler del Episodio IX, que se vio a mediados de este año, ya había adelantado el regreso de uno de los villanos más legendarios de todo el universo de George Lucas: el emperador Palpatine. El segundo dio a entender que tal vez Rey se pasaría al lado oscuro o al menos sería tentada. Pero este último arroja pistas importantes, aunque también deja en el aire varias preguntas por responder como por ejemplo, ¿cuál será el papel de Palpatine en la lucha de Rey, Kylo Ren y el surgimiento de la Primera Orden? ¿Ha estado vivo todo este tiempo o simplemente es una fantasma de la fuerza? Además, se aprecia lo que parece ser la batalla más grande que la Resistencia o los rebeldes han librado jamás, con el legendario Halcón Milenario a la cabeza piloteado por Chewbacca y Lando Calrissian.

Horas después del estreno del tráiler también se inició la preventa de entradas para ver la película en Estados Unidos y al poco rato, Atom Tickets reportó que el Episodio IX de Star Wars había superado a Avengers: Endgame por 45% en la primera hora de ventas. De hecho, eso pone a The Rise of Skywalker como la película con mayor número de reservas en la primera hora en toda la historia del servicio. Hay que recordar que Avengers: Endgame obtuvo 357,1 millones de dólares durante el primer fin de semana en cartelera tan solo en Estados Unidos y llegó a recaudar 2.790 millones de dólares en todo el mundo. ¿Podrán los Jedi y aquel mundo galáctico superar esa cifra? “May the Force be with you”.