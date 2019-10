¿Keanu Reeves a un paso de Rápidos y furiosos 9? Actor se reunió con guionista de película

Primero Ozuna, luego Cardi B y ahora, ¿ingresará Keanu Reeves? La franquicia Fast & Furious sigue anunciando a sus estrellas para la película 9 y más de un fan solo espera el día que se confirme la presencia de la estrella de John Wick.

Al parecer esa fecha está a punto de llegar, ya que el guionista de Hobbs & Shaw, Chris Morgan, confirmó que tuvo una reunión con Reeves sobre un posible papel en la película.

En conversación con el portal ScreenRant, Morgan indicó que si bien no puede dar detalles de la charla que tuvieron, si puede mencionar que “su más grande deseo es traerlo a la franquicia de Fast & Furious”.

“Me senté con él y hablamos sobre ello. Quería que estuviese en el universo de ‘Fast and Furious’ desde hace mucho tiempo. Intentamos encontrar algo para él, pero lo más complicado siempre es el tiempo y cuadrar agendas para diseñarlo juntos. Deseo que participe en la saga, eso seguro. A los fans solo les pido que esperen”, explicó el guionista.

Como se sabe, Keanu Reeves iba a participar en Hobbs and Shaw, el 'spin off' de la saga estelarizada por Dwayne Johnson y Jason Statham. Él le iba a dar vida al líder de la organización terrorista Eteon, pero la producción no logró cuadrar los tiempos con el solicitado actor.

“Keanu era el objetivo. Estuvimos hablando, pero las agendas no cuadraban. Él y yo hablamos sobre eso, y lo entendí. Y resultó que fue lo mejor. Así lo dejamos abierto de cara al futuro”, declaró Dwayne Johnson a ScreenRant en su momento.