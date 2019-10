Joker 2: ¿Listo para la secuela? Reciente informe indica que ya estaría en proceso

Una de las películas más taquilleras y exitosas que han llegado hasta el momento es sin duda Joker, que a pesar de entrar en la categoría con clasificación R ha recaudado uno de los porcentajes más altos en la historia del cine.

Y por tal éxito, es que posiblemente una segunda parte de la cinta llegue a la pantalla grande. Ahora, según We Got This Covered, “una secuela de Joker está en las primeras etapas de desarrollo en Warner Bros, con el estudio completamente intentando continuar el camino de Arthur Fleck a la infamia”.

Joker, tráiler final con Joaquin Phoenix

A pesar que al inicio, incluso antes del estreno de Joker, Todd Phillips afirmó que el largometraje fue creado para ser solo una historia que no tuviese continuación. Sin embargo, poco a poco se han extendido rumores que han apuntado que inevitablemente podría extenderse el argumento ya conocido.

Y para apoyar de cierta forma este supuesto, el actor que le dio vida al Guasón, Joaquin Phoenix, enfatizó que no ha podido dejar de pensar en Arthur Fleck. “No sé si haya más para hacer. Pero con Todd seguiríamos filmando si pudiésemos, ¿está bien? Porque las posibilidades de hacia dónde podíamos ir con el personaje parecían infinitas”, se manifestó a inicios de octubre.

Sin duda alguna esta noticia podría alegrar a todos los fanáticos que se engancharon rápidamente con la película en solitario del villano de DC Comics.