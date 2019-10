Star Wars: The Rise of Skylwalker: último tráiler expone destino de personajes

“Star Wars: El Ascenso de Skywalker” acaba de lanzar un nuevo tráiler de la esperada película, que sin lugar a dudas es una de las más esperadas de la historia, porque contará la conclusión de la saga Skywalker, una de las tramas más exitosas del cine.

El adelanto muestra unas nuevas miras sobre la lucha de Rey contra el Lado Oscuro, la cruzada de Kylo Ren con la Resistencia, así como nuevas novedades sobre algunos de los misteriosos personajes que se unen a la lucha en oposición a la Primera Orden, pero sin duda lo más impresionante fue el regreso del emperador Palpatine.

No obstante, algunos fanáticos podrían estar confundidos con el regreso del Emperador luego que fuera aparentemente asesinado en “Star Wars: El retorno del Jedi”, pero el director JJ Abrams explicó su razón para la reincorporación del malvado señor supremo.

Y algo que no ha pasado desapercibido por los seguidores de la franquicia de Star Wars, son las última palabras que dejó C3PO: “Miro por última vez, señor... a mis amigos”, todo ello podría relacionarse con los ojos rojos que se mostró en los anteriores tráilers, donde muchos indicaron que esto podría cambiaría la personalidad del personaje y se pasaría al lado oscuro de la fuerza.

Star Wars: El Ascenso de Skywalker - Tráiler 3

“Algunas personas sienten que no deberíamos volver a visitar la idea de Palpatine, y lo entiendo completamente”, dice Abrams en una entrevista con Empire Magazine . “Pero si estás viendo las nueve películas como una historia, no conozco muchos libros en los que los últimos capítulos no tengan nada que ver con los anteriores. Si miras las primeras ocho películas, todas las configuraciones de lo que estamos en IX están a la vista ".