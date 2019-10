“Star Wars: The Rise of Skywalker” tendrá la duración más larga de toda la saga

Durante la noche del lunes, el Internet se cayó. ¿El motivo? El tráiler final del Episodio IX de Star Wars. La novena entrega, titulada The Rise of Skywalker, le pondrá fin a una saga de más de 40 años.

Sin embargo, la película no solo hará historia por esto, sino que será la cinta con la duración más larga de toda la saga de Star Wars.

Según los últimos reportes de AMC Theatres (Vía Gamesradar), Star Wars: The Rise of Skywalker tendrá una duración total de 155 minutos (2hr y 35 minutos), tres minutos más que la octava entrega The Last Jedi con 152 minutos.

TRÁILER FINAL DE STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

A continuación te detallaremos la duración de las otras ocho películas, así como los dos spin-off de una de las sagas más importantes en la historia del cine.

Una Nueva Esperanza dura 121 minutos, siendo la cinta más corta de la saga, seguido por El Imperio Contraataca con 124 minutos y El Regreso del Jedi, 131 minutos.

La Amenaza Fantasma, el primer filme de las precuelas, duró 136 minutos, mientras que el Ataque de los Clones, 142 minutos y La Venganza de los Sith, 140.

Por su parte, los spin-off de la saga, Rogue One y Solo tienen una duración de 133 y 135 minutos respectivamente.

Star Wars: The Rise of Skywalker, dirigida por J.J. Abrams se estrenará en diciembre próximo.