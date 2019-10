Star Wars: ¿C-3PO morirá? Último tráiler impactó a fans por su posible trágico destino [VIDEO]

El tráiler final de Star Wars: the Rise of Skywalker estrenó y sus imágenes están causando que todo los seguidores pregunten por el destino de uno de sus personajes.

La película está lista para llevar la saga Skywalker a un final épico, con Rey (Daisy Ridley) enfrentándose al malvado y último descendiente de la familia, Kylo Ren (Adam Driver). Este adelanto nos da unos primeros vistazos de lo que será su enfrentamiento, pero también una amarga despedida, la de C-3PO.

Si bien la lucha de ambos será el eje central de la película, la escena donde Poe Dameron (Oscar Isaac) le pregunta al icónico C-3PO (Anthony Daniels) qué está haciendo mientras está de pie enchufado a cables, dejó a más de uno sin palabras. La respuesta aún más: “Echando un último vistazo, señor, a mis amigos”.

C3PO se despide de sus amigos

Naturalmente, lo que parece ser las escenas finales del personaje han provocado algunas respuestas emocionales de los fanáticos en las redes sociales. “No puedo imaginar ver la muerte de C3PO en pantalla, está en las películas desde 1977”, “Quieran o no, será una de las escenas que más nos tocarán a todos” y “El tráiler fue simplemente genial: no dieron demasiados detalles, te dan ganas de saber más ¡Música increíble! y Empecé a llorar con C3PO”, fueron algunos de las frases que se logran ver en Internet.

The Rise of Skywalker se estrena en cines el 20 de diciembre.