Spider-Man: Marvel estaría planeando crossover con Holland, Garfield y Maguire

Tras varias semanas de disputa, Disney y Sony llegaron a un acuerdo sobre el personaje de Spider-Man. El héroe arácnido se quedará por un tiempo más en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Incluso se supo que Spider-Man cerraría su trilogía en Marvel Studios, estrenando la tercera película el 16 de julio de 2021. Sumado a ello, podría aparecer en una otra película, Avengers 5 posiblemente.

PUEDES VER Dragon Ball Super: Yamcha es convocado para derrotar a Moro en manga 53

Ahora, un último reporte de Cosmic Book News señala que el futuro de Spider-Man es mucho más grande que tan solo dos películas. Y no, no solo se trataría del crossover con Venom de Tom Hardy, sino un multiverso.

Al parecer, según las fuentes de esta página, Marvel Studios estaría trabajando en una futura película crossover de Spider-Man. ¿Quiénes aparecerían? El actual Homre Araña, Tom Holland y los anteriores, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El Multiverso no es algo ajeno al UCM, si bien fue mencionado en Spider-Man: Far From Home, para luego ser desmentido, en Doctor Strange 2 tocarán esto con mayor profundidad. Por lo que no sería descabellado que hagan un crossover con todos los Hombres Arañas.

Según Cosmic Book News, el primer paso es hacer que Tom Holland aparezca como Spider-Man en Venom 2, donde también estará Carnage. Tras esto, desarrollar una aventura en el Multiverso, implicando la llegada de Garfield y Maguire de sus propias dimensiones.

Recordemos que Maguire interpretó al arácnido durante tres películas, para luego darle paso a Andrew Garfield. El actor participó en tan solo dos películas para finalmente, aparecer Tom Holland, quien hasta el momento ha realizado cinco cintas como Spider-Man.