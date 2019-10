Pataclaun: “Un programa así hoy en día sería políticamente incorrectísimo”, declaró July Naters

Una de las series más queridas por los peruanos es sin duda Pataclaun que tras 20 años de su estreno, sigue causando el mismo efecto en las personas, contando los diferentes sucesos que le ocurren a los tres fantasmas junto a Wendy y Machín.

Y aunque muchos quisieran que el programa de humor regresara, la productora July Naters, asegura que hoy en día sería poco probable que sucediese. “Si volviéramos con el mismo programa quizás funcione, pero hoy sería muy polémico”, indicó para “Encendidos” de RPP Noticias.

Teaser de Pataclaun

Todo esto debido a los apodos, el bullying y al abuso físico entre los personajes, como en el caso de Machín hacia su esposa o Queca, siendo considerado ahora como algo imperdonable de ver. "Hoy en día no sostendría una serie así porque sería políticamente incorrectísimo", agregó.

Además Naters detalló que los personajes se construyen en base a cada uno, como el esposo de Wendy, que nació porque era parte de Carlos Alcántara en ese momento y que él no sería el mismo humorista en la actualidad.

“Yo formaría a nuevos humoristas en función de lo que cada uno de ellos es”, finalizó la productora. A pesar que se anunció el regreso de Pataclaun en el teatro, los fanáticos no tardaron en sentirse molestos por no ver al elenco original y al contrario, ver nuevos rostros no muy bien aceptados como Mateo Garrido Lecca y Cathy Sáenz.