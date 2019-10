My Hero Academia Manga 247: El entrenamiento de Endeavor ¿Cuáles son sus metas?

Una semana más del manga de My Hero Academia. Mientras que su adaptación animada se emite los días sábados en la tarde, sus capítulos son publicados cada viernes en la revista Weekly Shonen Jump. Ahora la franquicia va por el capítulo 247, mostrando un nuevo reto que se presenta para los jóvenes héroes quienes en un futuro cargaran con toda la responsabilidad.

Los últimos capítulos del manga dibujado por el mangaka Kohei Horikoshi nos mostraron que mientras los de la clase 1-A están participando de un nuevo entrenamiento, los villanos están preparando un ataque a gran escala que está programado para dentro de 4 meses. Ahora los 3 más fuertes deberán someterse a la pasantía con el actual héroe número 1.

El capítulo 247 comienza mostrando como Endeavor recibe al trío de la UA en su agencia, anunciando que será el quien los entrene personalmente, pero antes de hacer esto, quiere conocer un poco más acerca de ellos, ya que no conoce nada sobre sus poderes o entrenamientos anteriores. El primer en hablar es Deku, quien como siempre habla mucho, el expresa que está interesado en aprender a controlar el nuevo quirk que se ha manifestado. Su meta es poder usar ambos poderes a la vez a su máximo.

My Hero Academia

El siguiente en hablar es Bakugo, el expresa que no está ahí para aprender lo que puede hacer, sino por el contrario quiere descubrir que cosas no puede. A pesar de tener un quirk tan poderoso, se da cuenta que no es suficiente para llegar a convertirse en el número uno, siente que algo le falta.

My Hero Academia

Por último está Todoroki, en un principio fue pasado de largo por su padre, pero se cuestiona porque es el único al que no se le pregunta que es lo que quiere. Endeavor enojado responde que lo que el quiere es perfeccionar un ataque de fuego, pero su hijo responde que no es así. Que la única razón por la que ha decidido pasar las pasantías ahí es porque desea aprender todo lo que pueda y así convertirse en el héroe que alguna vez vio en televisión, All Might.

My Hero Academia

Es así que comienza el entrenamiento, durante sus vacaciones de invierno tendrán que perfeccionar tres aspectos para ser grandes héroes, rescate, evacuación y contención ¿Podrán lograrlo?

My Hero Academia