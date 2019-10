Black Widow: ¿Realmente murió Romanoff? Scarlett Johansson explica el destino de su personaje

Avengers: Endgame fue considerado para muchos, como una de las mejores cintas de la Fase 3 del MCU y con un final satisfactorio que finalizó una etapa importante de la franquicia. No obstante, no fue bien recibido para todos, tal es el caso de Scarlett Johansson, que interpretó a Black Widow y cuyo personaje no tuvo un cierre deseado.

Recordemos que la película causó la salida de varios personajes importantes como Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., quien dio su vida para derrotar a Thanos. También Capitán América de Chris Evans cuando cedió su lugar como líder de los Vengadores a Sam Wilson, indicando su salida del Universo Marvel.

En el caso de Natasha Romanoff, su personaje perdió la vida cuando fue en busca de la gema del alma y se sacrificó estando junto a Hawkeye. Sin embargo, este no sería su final, ya que regresaría en su película en solitario una vez más como Black Widow y así despedirse de la saga de los Avengers.

La actriz, agregó que esta cinta le dio la oportunidad para darle un cierre a su personaje, el cual no logró con Endgame, “acabamos de terminarla hace un par de semanas. Filmamos la película en Londres, estoy muy entusiasmada. No puedo esperar para compartirla con todos. Fue fantástico. Quiero decir, soy parcial, pero estoy bastante emocionada. Honestamente, me trajo un cierre que necesitaba. Porque fui eliminada de esa última (Endgame). Quiero decir, emocional y literalmente”.

En cuanto a si su personaje sigue o no con vida, Johansson también se manifestó al respecto: “Hay muy pocas cosas ciertas, pero la muerte es bastante segura. Pero la gente definitivamente no lo cree y ha tratado de convencerme de que mi personaje en realidad no murió, que existe en un universo diferente, pero sí morí”.

Todo parece indicar que la primera cinta de Black Widow será la última donde se pueda ver a Romanoff aparte de mostrar su origen, sin duda contará con momentos emotivos.