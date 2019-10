Joker: ¿Cuáles son los récords que ha superado hasta el momento?

El Joker ha sido una película muy compleja en cuanto a temas de realización. Debido a los constantes fracasos cinematográfico de Warner Bros, la compañía no quería arriesgar su capital nuevamente, por lo que le otorgó un presupuesto paupérrimo al proyecto.

Sin embargo, el largometraje logró superar las expectativas y fue un éxito rotundo. Ahora que la cinta llegó a cines no sólo ha superado su presupuesto inicial, sino que también ha roto varios récords en taquilla los cuales pasamos a enumerar.

- El día de su estreno juntó $127.2 millones de dólares, lo que significa que ha sido el debut de Octubre más exitoso en la historia. Superando a Venom que tenía este puesto.

- Es el mejor estreno de DC en Estados Unidos desde 2017.

- La película más exitosa de Todd Phillips, Robert de Niro y Joaquin Phoenix hasta la fecha.

- Su taquilla ya superó a Logan ($619 millones de dólares), Ant-Man and the Wasp ($620 millones de dólares), Justice League ($657 millones de dólares), Man of Steel ($668 millones de dólares) e IT ($700 millones de dólares).

- Es el cuarto mejor estreno de una película clasificación R (dirigida a mayores de 18 años) en Estados Unidos. Los primeros tres son Deadpool, Deadpool 2 e IT.

- Desde su estreno y hasta este fin de semana, Joker ha recaudado un total de $737 millones de dólares, lo que lo coloca como el octavo título más exitoso de 2019. Las primeras siete en orden son: Avengers: Endgame, The Lion King, Spider-Man: Far From Home, Captain Marvel, Toy Story 4, Aladdin y Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

- Es el estreno más amplio de octubre en Estados Unidos llegando a un total de 4,374 cines en dicho país.

- Joker todavía no se estrena en mercados importantes como son China e India, los cuales representan una importante cifra de población, así que seguramente su taquilla sumará varios millones de dólares más en los siguientes meses.