Joker: Dross Rotzank llama “chatarra” a películas de Marvel y DC

Ángel David Revilla, mejor conocido por su canal de youtube como “Dross Rotzank”, es un ciudadano venezolano que reside en Buenos Aires, Argentina y se caracteriza por crear contenido con tema de terror o suspenso.

La celebridad ha logrado reunir a más de 18 millones de suscriptores en su plataforma virtual, por su peculiar forma de narrar las perturbadoras historias y también está inmiscuido en el mundo de los cómics, anime y videojuegos, tal es el caso que aprovechó su popularidad para subir un video dando una reseña de Joker.

Y aunque no es la primera vez que el personaje se encarga de dar su opinión sobre ciertos temas, esta vez causó polémica por tildar de “chatarra” a las películas de Marvel y DC, lo cual no tardó en desligar reacciones negativas entre los fanáticos.

Esto debido a que muchos seguidores se vieron heridos por comentarios de grandes del cine como Martin Scorsese y Francias Ford Coppola, quienes expresaron su desprecio por las cintas de la compañía.

“De todo corazón espero que DC haga más cosas así porque esto es lo que les conviene a ellos, en esto ellos son fuertes, ellos nunca van a hacer bien **** de poner que si Aquaman, que Superman a pelear con Batman, etc. Podrá parecer muy lindo en la teoría pero es una porquería, una película chatarra”, afirmó Dross al final de su reseña.

Además, el youtuber recalcó también se refirió a las cintas de Marvel: “A mí realmente también películas como Los Vengadores, con todo el respeto, me parecen chatarra, me parece cine chatarra. Pero coño, no es cine chatarra de manera peyorativa, de manera negativa, es como comerse una buena pizza, pero no es una joya, de verdad, en diez años a esa película nadie la va a mencionar porque coño, es más que nada efectos especiales [...] me parecen películas chatarra”.

Está más que claro que muchos fans no apoyan la decisión de Dross, sin embargo, nada quita el éxito que han logrado los Avenger al igual que Joker de Todd Phillips.