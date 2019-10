Boruto: el secreto mejor guardado de Sarada sobre el Clan Uchiha

Sarada es uno de los personajes más queridos de Boruto: Naruto Next Generations, no solo por su inteligencia o fuerza, sino por su particular forma de apoyar a su equipo y perseverar hasta conseguir lo que desea.

Si bien la relación con sus padres, sobre todo con Sasuke no fue la mejor, ella guarda un gran respeto por el poder que este tiene. Y aunque se crea que este pequeño personaje no tendría nada que ocultar, pues esa suposición sería incorrecta.

Boruto se sonroja por Sarada

Es ya sabido que Sarada quiere decir “ensalada”, lo cual aunque sea extraño, no muestra gran relevancia, sin embargo, su nombre completo tendría un significado oculto dentro del Clan Uchiha.

Y es debido a que, cuando se agrega el apellido Uchiha, se obtiene la palabra “Sarada –yu” que vendría a ser como “aceite de cocina”, lo que comúnmente se conoce que es útil para encender una llama.

Boruto - Naruto niño y su hijo comparten Ramen

De otra manera, Sasuke llamó así a su hija porque ella sería el aceite que reiniciará la llama del ninja y de esta forma reviva el clan que fue considerado como uno de los más poderosos. Aunque la hija de Sakura no ha demostrado aun todo su potencial en el manga, no cabe dudas que Kishimoto tiene guardado más sorpresas para ella.