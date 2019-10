Warner Bros.: estaría apuntando a Michael Keaton para Batman Beyond

Joker ha sido una de las películas más populares y que mayor acogida ha tenido de lo que va del año y tuvo tal éxito que ahora Warner Bros. estaría buscando llevar a la pantalla grande más obras de DC Cómics con otro tipo de contenido y para un público diferente.

Y según We Got This Covered confirmó que: “Por el éxito de Joker, Warner Bros. ahora está buscando hacer más películas independientes, oscuras y maduras de DC. Y un proyecto que les gustaría hacer realidad es un Batman Beyond live-action con Keaton en el papel principal”.

The Batman - Tráiler

Por otro lado, ya se habría mencionado sobre una cinta del “Batman del Futuro” y que Michael Keaton podría ser uno de los principales candidatos como el viejo Bruce Wayne, retomando su antiguo papel del “Caballero de la Noche” como un mentor y guía del hombre murciélago actual, como sucedía en la serie animada.

Además, en el portal aseguran que las fuentes que le entregaron la información son las mismas que ya les avisaron del nuevo spin-off de Arrow, el retorno de Viola Davis en The Suicide Squad o la aparición de Tom Welling en el crossover del Arrowverso. Sin embargo, nada de esto estaría confirmado, aunque sea un rumor que muchos fanáticos deseen.