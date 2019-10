Shingeki no Kyojin: revelan nueva apariencia de Eren para la cuarta temporada y sería muy diferente [FOTO]

Shingeki no Kyojin es una de las series que ha ido obteniendo mayor popularidad hasta el momento, ahora los fanáticos no pueden esperar por la cuarta temporada que mostrará a los personajes en una nueva etapa y arco.

Y aunque muchos están al día en el manga, la realidad es que el estilo de dibujo que existe en el anime es muy diferente, por esta razón, una de las curiosidades que más hay entre los espectadores es cómo aparecerán ciertos personajes en la nueva entrega, sobre todo Eren.

Satoshi Kadowaki, director principal de la serie animada, se encuentra haciendo un libro de arte de la franquicia, en el que aparece una imagen que podría dar una idea de cómo lucirá el protagonista en la temporada cuatro.

Debido a Attack on Titan Wiki, una página fanática que sigue todo lo relacionado al anime, se pudo apreciar cuál sería la ilustración, en el cual se ve a Eren con un aspecto mucho más maduro, con el cabello mucho más largo pero recogido y una cola de caballo.

Eren de Shingeki no Kyojin. Créditos: Difusión

Aunque no se sabe con certeza la fecha de estreno de la siguiente temporada de Shingeki no Kyojin, todo indica que se lanzará para el 2020. No obstante, la participación de Wit Studio para producir el proyecto no es seguro, debido a algunos diálogos de separación del proyecto a inicios de año.