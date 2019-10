Ranking semanal: Kimetsu no Yaiba se posicionó en el primer puesto y Haikyu sube al segundo

Parece que fue una buena semana para los cazadores de demonios. Esta semana One Piece no participó porque estuvo de descanso previo a sus 20 años. Una nueva semana y ya tenemos a 3 grandes shonen, entre ellos una sorpresa que son considerados como los más leídos. Aquí te damos la lista de todos los títulos manga.

Como cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente infinidad de mangas tanto clásicos como nuevos ya ha dado a conocer su ranking semanal de popularidad. Pese a que One Piece no ha podido participar, la lista es bastante buena y trae grandes sorpresas, la primera es que Kimetsu no Yaiba logró hacerse con el primer puesto, mientras que un viejo manga deportivo ha subido hasta el segundo puesto, se trata de Haikyu, mientras que los sigue de cerca en tercer puesto Dr. Stone.

Este es el top de popularidad de la última edición de la Shonen Jump:

1. Demon Slayer

2. Haikyu!!

3. Dr. Stone

4. Black Clover

5. Mitama Ghost Security

6. The Promised Neverland

7. We Never Learn

8. Yuna de la posada Yuragi

9. Chainsaw Man

10. Act-Age

11. Kamio Yui wa Kami wo Yui

12. Samurai 8

13. Futari no Futo Hoshi

14. Beast Children

15. Tokyo Shinobi Squad

Ranking Semanal de popularidad

La semana pasada la portada estuvo dedicada para Yakuzoku no Neverland que anunció que lanzará una película live action, pero esta semana fueron los personajes de My Hero Academia quienes estuvieron al frente y a todo color, ya que la semana pasada se estrenó la nueva temporada de su anime y se aprovecha para recordar a todos los lectores el horario de transmisión con el que cuenta

Weekly Shonen Jump #46

Una de las curiosidades de esta edición, es que se han publicado una serie de páginas a color de My Hero Academia, además de un capítulo especial que llevó por título ‘Team-up Mission’, que ha contado con 35 páginas a todo color.