Joker: Jared Leto no volverá a ser el villano para el DC Universe, según THR [VIDEO]

Después del informe de The Hollywood Reporter que revelada las supuestas acciones de Jared Leto contra ‘Joker’, película con Joaquin Phoenix, un nuevo reporte viene siendo comentando entre los fans.

Todo indica que Leto no volverá a darle vida al Joker para el DC Universe, según fuentes del medio antes citado.

Los informantes mencionan que “sus días como Joker probablemente han terminado”. Incluso la fuente dice al portal que el desempeño de Joaquin Phoenix como el villano puede haber contribuido a su salida del papel. Por el momento ni el actor, o parte de Warner Bros se han pronunciado sorbe esta noticia.

Joker y Harley Quinn

Como se recuerda, críticos y fanáticos estuvieron divididos sobre el desempeño de Leto en Suicide Squad, y aún más sobre la película. Mientras tanto, la respuesta ha sido más positiva hacia el Joker de Phoenix; actuación que ha recibido muchos elogios.

Suicide Squad tuvo éxito comercial considerable, por lo que cuenta ahora con un spin off llamado ‘Birds of Prey’ (y la Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) , que se centra en un equipo de villanas que harán más de un problema en Gotham City. Más de uno esperaba la participación de Leto como Joker en la película, pero al parecer esto no sucederá.